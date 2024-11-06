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نابل: اشتعال النيران تحت احدى عربات قطار المهدية- تونس على مستوى منطقة بوعرقوب دون تسجيل اضرار بشرية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 11:18 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري، ان اعوان الحماية المدنية واعوان السكك الحديدية، تدخلوا صباح اليوم الاربعاء، لاطفاء النيران التى اشتعلت تحت احدى عربات قطار المهدية-تونس، نتيجة تماس للاسلاك الكهربائية الخارجية.
واكد المشري لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الحريق لم يتسبب في اضرار بشرية في صفوف الركاب، مبرزا ان شركة السكك الحديدية، حولت الركاب الى قطار اخر ليواصلوا رحلتهم في اتجاه تونس.


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 296991

Devil  (France)  |Mercredi 6 Novembre 2024 à 11:32           
و السلام عليكم؟؟....إيه و اشكون المسؤول؟؟؟؟ وشنحوال الصيانة ؟؟؟؟
آآآه أي صحيح : "دفع الله ماكان أعظم" و هضاك اهو...


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