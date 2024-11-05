المهدية : أشغال بالمسرح الأثري بالجم برؤية جديدة لدفع التنمية جهويا ووطنيا

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أكدت ربيعة بلفقيرة المديرة العامة المكلفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، الثلاثاء بالمهدية، أن مجموعة من التدخلات والمشاريع ستتطال المسرح الاثري بالجم.



وبينت بلفقيرة، في تصريح لـ"وات"، أن المشاريع ستشمل "الإنارة والحراسة والسور الخارجي ودورات المياه ووحدة الاستقبال مع حل جميع الإشكاليات التي تتطلب تدخلا عاجلا".





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وأكدت المسؤولة على أنه سيجري قريبا إنطلاق الدراسات المتعلقة بالإنارة الفنية لهذا المعلم الأثري العالمي ما يجعله قادرا على الإشعاع وله كل مقومات الجذب والقدرة على التسويق للوجهة المحلية والوطنية.



وأوضحت بلفقيرة أن هذا الكلفة التقديرية لمشروع الإنارة الفنية ناهزت 5 مليون دينار، وقد أجريت بعض الإختبارات الفنية بالمسرح المذكور للوقوف على الخصائص الممكن تطبيقها.



وتتضمن التدخلات، التي كانت موضوع جلسة خصصها والي الجهة للغرض، مشروع تهيئة المدرج بقيمة 1 مليون دينار.



ويتضمن هذا المشروع قسطين، الأول يضم تهيئة شباك التذاكر والوحدات الصحية والسور الخارجي بكلفة تقدر بنحو 625 ألف دينار وبمدة إنجاز تمتد على 180 يوم.



ويتمثل القسط الثاني في إعادة صنع وإنجاز وتركيز الواجهات الحديدية بكلفة 381 أ د وهو مشروع في طور العروض ويمتد أنجازه على 150 يوم.



وقالت بلفقيرة أن قائمة التدخلات تتضمن، مشروعا لإحداث وحدات صحية جديدة بالمتحف الأثري بالجم خلال سنة 2025 بقيمة 400 أ د وبمدة إنجاز في حدود 120 يوم.



وينتظر أن تساهم هذه المشاريع في حسن استغلال المسرح الأثري بالجم ودعم قدرته على التنمية المحلية ورفع مردوديته السياحية.