أكثر من 200 عاملة مهدّدات بالبطالة: غلق مفاجئ لمصنع المنسوجات بزغوان يثير صدمة وغضبا

أثارت حادثة الغلق الفجئي لمصنع المنسوجات التقنية سيون بزغوان التابعة للمجموعة البلجيكية SIOEN INDUSTRIES NV، موجة من الاحتقان في صفوف العمال والعاملات، حيث وجد أكثر من 200 عاملة أنفسهنّ بين ليلة وضحاها دون مورد رزق، في وقت يتزامن مع العودة المدرسية وما تستوجبه من مصاريف إضافية.



في فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، من تقديم حاتم الحاج وخليفة بن سالم، تحدثت العاملة شريفة الحاج صلاح بمرارة عن الصدمة التي عاشها العمال قائلة:



"نهار 19 سبتمبر على الساعة الخامسة مساء، كنا نواصل عملنا ونشحن البضاعة، وفجأة علمنا بقرار الغلق النهائي. وجدنا الأمن يحيط بالمصنع وكأننا نرتكب جرما… نحن أكثر من 230 عاملا وعاملة، عائلات كاملة أصبحت دون دخل. قضينا سنوات من التضحية، في الثورة وفي الكوفيد، كنا نعمل رغم الصعوبات، واليوم يرموننا في الشارع."

"اكتشفنا أن الإدارة أودعت مطلب غلق يوم 19 سبتمبر استنادا إلى الفصل 21 بدعوى صعوبات اقتصادية، في حين أنّ الشركة لم تُظهر أي مؤشرات فعلية للأزمة. حتى الجلسات التي عقدت مع النقابة كانت مشروطة بعدم حضور المكتب التنفيذي للاتحاد، وهو أمر مرفوض."

شريفة، التي قضت أكثر من 25 سنة في المصنع، وصفت وضعية العاملات والعائلات بـ"المأساوية"، مشيرة إلى أن العديد منهن مثقلات بالديون والقروض ولا يملكن أي بدائل سريعة لإعالة أسرهن.من جانبه، أكد، أنّ قرار الغلق كان "مفاجئا وأحادي الجانب"، دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل. وقال:وأوضح النحالي أنّه تم التوصل مبدئيا إلى اتفاق يقضي بصرفإضافة إلى مكافأة الإعلام بالطرد، لكن هذا الاتفاق يبقى "غير ذي صبغة قانونية" ما لم تتم المصادقة عليه في اللجنة الثلاثية الرسمية التي تضم الاتحاد، وتفقدية الشغل، ووزارة الصناعة والتجارة.الجدير بالذكر أن إدارة المصنع بررت قرارها بــ"المنافسة الدولية والضغط المتزايد من المنتجين الآسيويين"، مؤكدة أنّ الغلق يهدف إلى الحفاظ على استدامة موقعها الآخر في العاصمة تونس، مع التعهد بإقرار خطة اجتماعية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.ورغم ذلك، يواصل العمال الاعتصام داخل ساحة المصنع مطالبين بتدخل عاجل من السلط الجهوية والوطنية لإيجاد حلول تحفظ حقوقهم وتضمن لهم مورد رزق كريم.