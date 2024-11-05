ديوكوفيتش ينسحب من البطولة الختامية لتنس الرجال بسبب الإصابة

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أعلن نوفاك ديوكوفيتش صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 24 لقبا اليوم الثلاثاء انسحابه من البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بسبب الإصابة.

وانسحب اللاعب الصربي (37 عاما) أيضا من بطولة باريس للأساتذة التي فاز بها المصنف الثاني عالميا ألكسندر زفيريف الأحد الماضي الماضي.

وفاز ديوكوفيتش، الذي حصل على أول ميدالية ذهبية أولمبية له في دورة باريس الماضية، بلقب البطولة الختامية العام الماضي عقب فوزه على يانيك سينر الحائز على لقبين في البطولات الأربع الكبرى في المباراة النهائية.

وقال ديوكوفيتش عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "كنت أتطلع حقا للوجود هناك، ولكن بسبب الإصابة المستمرة لن أتمكن من اللعب الأسبوع المقبل.



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"أعتذر لأولئك الذين كانوا يخططون لرؤيتي وأتمنى لجميع اللاعبين بطولة رائعة, أراكم قريبا!"

وحجز سينر وزفيريف وكارلوس ألكاراز الفائز بأربع بطولات كبرى ودانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة السابق والأمريكي تيلور فريتز مقاعدهم في البطولة الختامية التي ستقام في الفترة من العاشر إلى 17 نوفمبر الجاري في تورينو بإيطاليا.