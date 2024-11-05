تونس تتوقع انتاج 340 الف طن من زيت الزيتون للموسم 2024ـ 2025

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ينتظر ان يبلغ انتاج تونس من زيت الزيتون للموسم 2024ـ2025، حوالي 340 ألف طن مسجلا تطورا بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط في حين يقدر الانتاج الوطني من الزيتون الى 7ر1 مليون طن، وفق ما كشفت عنه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال ندوة صحفية، عقدتها الثلاثاء.



وتتوقع وزارة الفلاحة، وفق ابرز مؤشرات القطاع التي عرضتها خلال هذه الندوة الدورية، ان يستأثر الوسط بأكبر نسبة من الإنتاج الوطني للزيتون لسنة 2025 بنحو 35 بالمائة وتساهم ولايتي سيدي بوزيد والقيروان بنسبة 31 بالمائة من الإنتاج الجملي.





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ويحتل الجنوب المرتبة الثانية في قائمة الجهات المنتجة بنسبة 25 بالمائة ثم الساحل بنحو 24 بالمائة فالشمال بنسبة 16 بالمائة وساهمت الغراسات المروية للزيتون بنسبة 60 بالمائة في الإنتاج الوطني لجني وتحويل الزيتون لسنة 2025، في حين لم تتمكن الغراسات المطرية سوى من ضمان 40 بالمائة من هذا الإنتاج.



وكشفت الوزارة، ان أسعار بيع زيت الزيتون المتداولة لموسم 2025 ستتراوح بين 18 دينار و22 دينار / اللتر الواحد مشيرة الى ان عملية الجني قد سجلت، منذ انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون يوم 14 أكتوبر 2024 ، تقدما بنسبة 5 بالمائة .



تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في انتاج زيت الزيتون لموسم 2024ـ2025





احتلت تونس المرتبة الثانية عالميا في انتاج زيت الزيتون لموسم 2024ـ 2025 بعد إسبانيا التي تصدرت قائمة اكبر البلدان المنتجة للزيت بحوالي 1250 ألف طن.



وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة في انتاج زيت الزيتون لسنة 2025 بنحو 300 ألف طن، تليها اليونان بإنتاج يناهز 250 ألف طن ثم إيطاليا بحوالي 200 ألف طن.



ويبلغ الإنتاج العالمي لزيت الزيتون لموسم 2025 حوالي 3 ملايين طن، اي بتطور بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2024



صادرات تونس لزيت الزيتون تسجل مستوى قياسي في موسم 2024





أكدت وزارة الفلاحة تصدير 190122 طن من الزيت بقيمة 5025 مليون دينار منها 26483 طن من زيت الزيتون المعلب بقيمة 765 مليون دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 إلى موفى سبتمبر 2024 .



واعتبرت ان تونس سجلت مستوى قياسياً في تصدير زيت الزيتون، مؤكدة تطور عائدات هذه الصادرات بنسبة 58 بالمائة مقارنة بموسم 2023.



وارتفعت بدورها كميات الزيت المعلب بنسبة 45 بالمائة في موسم 2024 مقارنة بالموسم السابق، واكدت الوزارة ان هذا التحسن يعكس توجه الحكومة نحو مزيد تعزيز مكانة زيت الزيتون المعلب في الأسواق الخارجية ومزيد التعريف به.



وبلغت صادرات تونس لزيت الزيتون البيولوجي 39194 طن خلال الفترة المذكورة بقيمة 1061 مليون دينار لتشهد بذلك انخفاضا بنسبة 8ر26 بالمائة في الكميات في حين ارتفعت عائداتها بنسبة 4ر9 بالمائة.

