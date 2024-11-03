الرابطة 2 (الجولة 3 - الدفعة 2): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الاحد :



الاحد 3 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى



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ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين - امل حمام سوسة صفر-2

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - النجم الرادسي 3-1

ملعب خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 2-صفر



السبت 2 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)

مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 1-1

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - سبورتينغ المكنين 1-1

ملعب مساكن

هلال مساكن - النادي القربي صفر-1

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة 3-2



الترتيب

1-القلعة الرياضية 7 3

--امل حمام سوسة 7 3

--النادي القربي 7 3

4-مكارم المهدية 6 3

--جمعية مقرين 6 3

6-مستقبل المرسى 5 3

--نادي حمام الانف 5 3

8-جندوبة الرياضية 4 3

9-هلال مساكن 2 3

--سبورتينغ المكنين 2 3

--ملعب منزل بورقيبة 2 3

12-النجم الرادسي 1 3

--مستقبل وادي الليل 1 3

14-جمعية اريانة 0 3



المجموعة الثانية

ملعب العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - الملعب القابسي 2-صفر

ملعب القصرين

مستقبل القصرين - تقدم ساقية الدائر 3-1

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد-هلال الرديف 1-صفر

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - بعث بوحجلة صفر-صفر



السبت 2 نوفمبر 2024

ملعب الشابة

هلال الشابة - سكك الحديد الصفاقسي 2-2

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - نسر جملة 1-1

ملعب عقارب

كوكب عقارب - امل جربة 1-صفر



الترتيب

1-كوكب عقارب 9 3

--مستقبل القصرين 9 3

3-شبيبة القيروان 7 3

--اولمبيك سيدي بوزيد 7 3

5-محيط قرقنة 5 3

6-نسر جلمة 4 3

--امل الرقبة 4 3

8-تقدم ساقية الداير 3 3

9-سكك الحديد الصفاقسي 2 3

--بعث بوحجلة 2 3

11- هلال الشابة 1 3

-هلال الرديف 1 3

--امل جربة 1 3

-الملعب القابسي 1 3