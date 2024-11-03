الرابطة 2 (الجولة 3 - الدفعة 2): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي دارت اليوم الاحد :
الاحد 3 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
الاحد 3 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين - امل حمام سوسة صفر-2
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - النجم الرادسي 3-1
ملعب خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 2-صفر
السبت 2 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)
مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 1-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - سبورتينغ المكنين 1-1
ملعب مساكن
هلال مساكن - النادي القربي صفر-1
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - جمعية اريانة 3-2
الترتيب
1-القلعة الرياضية 7 3
--امل حمام سوسة 7 3
--النادي القربي 7 3
4-مكارم المهدية 6 3
--جمعية مقرين 6 3
6-مستقبل المرسى 5 3
--نادي حمام الانف 5 3
8-جندوبة الرياضية 4 3
9-هلال مساكن 2 3
--سبورتينغ المكنين 2 3
--ملعب منزل بورقيبة 2 3
12-النجم الرادسي 1 3
--مستقبل وادي الليل 1 3
14-جمعية اريانة 0 3
المجموعة الثانية
ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - الملعب القابسي 2-صفر
ملعب القصرين
مستقبل القصرين - تقدم ساقية الدائر 3-1
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد-هلال الرديف 1-صفر
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - بعث بوحجلة صفر-صفر
السبت 2 نوفمبر 2024
ملعب الشابة
هلال الشابة - سكك الحديد الصفاقسي 2-2
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - نسر جملة 1-1
ملعب عقارب
كوكب عقارب - امل جربة 1-صفر
الترتيب
1-كوكب عقارب 9 3
--مستقبل القصرين 9 3
3-شبيبة القيروان 7 3
--اولمبيك سيدي بوزيد 7 3
5-محيط قرقنة 5 3
6-نسر جلمة 4 3
--امل الرقبة 4 3
8-تقدم ساقية الداير 3 3
9-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
--بعث بوحجلة 2 3
11- هلال الشابة 1 3
-هلال الرديف 1 3
--امل جربة 1 3
-الملعب القابسي 1 3
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