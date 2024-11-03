الرابطة 1 (الجولة 7 -الدفعة 2): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد :



الاحد 3 نوفمبر 2024

في سوسة



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النجم الساحلي صفر

الترجي الرياضي 2 زياد بوغطاس (63 بالخطأ في مرماه) الياس موكوانا (88)



في صفاقس

النادي الصفاقسي صفر

الاولمبي الباجي صفر



في قفصة

قوافل قفصة 2 علي عجميني (63) امير العمراني (90+2)

اتحاد تطاوين صفر



في جرجيس

ترجي جرجيس 1 يسري ضفلاوي (85)

النادي البنزرتي صفر



السبت 2 نوفمبر 2024

في رادس

النادي الافريقي صفر

الاتحاد المنستيري صفر



في باردو

شبيبة العمران صفر

مستقبل سليمان صفر



في قابس

مستقبل قابس 1 حسين منصور (66)

نجم المتلوي صفر



في بن قردان

اتحاد بن قردان صفر

الملعب التونسي صفر



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 17 7 5 2 0 8 2

2-الترجي الجرجيسي 16 7 5 1 1 9 3

3-النادي الافريقي 15 7 4 3 0 9 1

--الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2

5-الملعب التونسي 14 7 4 2 1 7 5

6-الترجي الرياضي 12 7 3 3 1 10 5

7-شبيبة العمران 10 7 3 1 3 9 9

--النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4

9-مستقبل قابس 8 7 2 2 3 7 8

10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5

11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5

12-- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6

---النجم الساحلي 5 7 1 2 4 2 5

14--النادي البنزرتي 4 7 0 4 3 1 5

15-اتحاد تطاوين 3 7 1 0 6 5 15

16-قوافل قفصة 3 7 1 0 6 4 14

