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الرابطة 1 (الجولة 7 -الدفعة 2): النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 17:01 قراءة: 1 د, 22 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد :

الاحد 3 نوفمبر 2024
في سوسة
...

النجم الساحلي صفر
الترجي الرياضي 2 زياد بوغطاس (63 بالخطأ في مرماه) الياس موكوانا (88)

في صفاقس
النادي الصفاقسي صفر
الاولمبي الباجي صفر

في قفصة
قوافل قفصة 2 علي عجميني (63) امير العمراني (90+2)
اتحاد تطاوين صفر

في جرجيس
ترجي جرجيس 1 يسري ضفلاوي (85)
النادي البنزرتي صفر

السبت 2 نوفمبر 2024
في رادس
النادي الافريقي صفر
الاتحاد المنستيري صفر

في باردو
شبيبة العمران صفر
مستقبل سليمان صفر

في قابس
مستقبل قابس 1 حسين منصور (66)
نجم المتلوي صفر

في بن قردان
اتحاد بن قردان صفر
الملعب التونسي صفر

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الاولمبي الباجي 17 7 5 2 0 8 2
2-الترجي الجرجيسي 16 7 5 1 1 9 3
3-النادي الافريقي 15 7 4 3 0 9 1
--الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2
5-الملعب التونسي 14 7 4 2 1 7 5
6-الترجي الرياضي 12 7 3 3 1 10 5
7-شبيبة العمران 10 7 3 1 3 9 9
--النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4
9-مستقبل قابس 8 7 2 2 3 7 8
10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5
11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5
12-- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6
---النجم الساحلي 5 7 1 2 4 2 5
14--النادي البنزرتي 4 7 0 4 3 1 5
15-اتحاد تطاوين 3 7 1 0 6 5 15
16-قوافل قفصة 3 7 1 0 6 4 14


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