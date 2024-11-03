الرابطة 1 (الجولة 7 -الدفعة 2): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد :
الاحد 3 نوفمبر 2024
في سوسة
الاحد 3 نوفمبر 2024
في سوسة
النجم الساحلي صفر
الترجي الرياضي 2 زياد بوغطاس (63 بالخطأ في مرماه) الياس موكوانا (88)
في صفاقس
النادي الصفاقسي صفر
الاولمبي الباجي صفر
في قفصة
قوافل قفصة 2 علي عجميني (63) امير العمراني (90+2)
اتحاد تطاوين صفر
في جرجيس
ترجي جرجيس 1 يسري ضفلاوي (85)
النادي البنزرتي صفر
السبت 2 نوفمبر 2024
في رادس
النادي الافريقي صفر
الاتحاد المنستيري صفر
في باردو
شبيبة العمران صفر
مستقبل سليمان صفر
في قابس
مستقبل قابس 1 حسين منصور (66)
نجم المتلوي صفر
في بن قردان
اتحاد بن قردان صفر
الملعب التونسي صفر
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الاولمبي الباجي 17 7 5 2 0 8 2
2-الترجي الجرجيسي 16 7 5 1 1 9 3
3-النادي الافريقي 15 7 4 3 0 9 1
--الاتحاد المنستيري 15 7 4 3 0 7 2
5-الملعب التونسي 14 7 4 2 1 7 5
6-الترجي الرياضي 12 7 3 3 1 10 5
7-شبيبة العمران 10 7 3 1 3 9 9
--النادي الصفاقسي 10 7 2 4 1 6 4
9-مستقبل قابس 8 7 2 2 3 7 8
10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5
11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5
12-- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6
---النجم الساحلي 5 7 1 2 4 2 5
14--النادي البنزرتي 4 7 0 4 3 1 5
15-اتحاد تطاوين 3 7 1 0 6 5 15
16-قوافل قفصة 3 7 1 0 6 4 14
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