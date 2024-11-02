بطولة الرابطة 2 : النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :
السبت 2 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
السبت 2 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)
مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 1-1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - سبورتينغ المكنين 1-1
ملعب مساكن
هلال مساكن - النادي القربي صفر-1
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - جمعية اريانة 3-2
الترتيب المؤقت
1-النادي القربي 7 3
--القلعة الرياضية 7 3
-3جمعية مقرين 6 2
4-مستقبل المرسى 5 3
-5امل حمام سوسة 4 2
--جندوبة الرياضية 4 3
-7مكارم المهدية 3 2
8-ملعب منزل بورقيبة 2 2
--نادي حمام الانف 2 2
--هلال مساكن 2 3
--سبورتينغ المكنين 2 3
12-النجم الرادسي 1 2
--مستقبل وادي الليل 1 3
14-جمعية اريانة 0 3
المجموعة الثانية
ملعب الشابة
هلال الشابة - سكك الحديد الصفاقسي 2-2
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - نسر جملة 1-1
ملعب عقارب
كوكب عقارب - امل جربة 1-صفر
الترتيب المؤقت
1-كوكب عقارب 9 3
2-مستقبل القصرين 6 2
3-محيط قرقنة 5 3
4-شبيبة القيروان 4 2
--اولمبيك سيدي بوزيد 4 2
--نسر جلمة 4 3
7-تقدم ساقية الداير 3 2
--امل الرقبة 3 2
9-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
10-امل جربة 1 3
-الملعب القابسي 1 2
-هلال الرديف 1 2
-بعث بوحجلة 1 2
14- هلال الشابة 1 3
الاحد 3 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين - امل حمام سوسة خليل الطرابلسي
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - النجم الرادسي ريان بوخشينة
ملعب خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة رضوان بالواعر
المجموعة الثانية
ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - الملعب القابسي وليد المنصري
ملعب القصرين
مستقبل القصرين - تقدم ساقية الدائر مجدي بلاغة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد-هلال الرديف هيثم الطرابلسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - بعث بوحجلة امين فقير
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