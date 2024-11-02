بطولة الرابطة 2 : النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :



السبت 2 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى



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ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)

مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 1-1

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - سبورتينغ المكنين 1-1

ملعب مساكن

هلال مساكن - النادي القربي صفر-1

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة 3-2



الترتيب المؤقت

1-النادي القربي 7 3

--القلعة الرياضية 7 3

-3جمعية مقرين 6 2

4-مستقبل المرسى 5 3

-5امل حمام سوسة 4 2

--جندوبة الرياضية 4 3

-7مكارم المهدية 3 2

8-ملعب منزل بورقيبة 2 2

--نادي حمام الانف 2 2

--هلال مساكن 2 3

--سبورتينغ المكنين 2 3

12-النجم الرادسي 1 2

--مستقبل وادي الليل 1 3

14-جمعية اريانة 0 3



المجموعة الثانية

ملعب الشابة

هلال الشابة - سكك الحديد الصفاقسي 2-2

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - نسر جملة 1-1

ملعب عقارب

كوكب عقارب - امل جربة 1-صفر



الترتيب المؤقت

1-كوكب عقارب 9 3

2-مستقبل القصرين 6 2

3-محيط قرقنة 5 3

4-شبيبة القيروان 4 2

--اولمبيك سيدي بوزيد 4 2

--نسر جلمة 4 3

7-تقدم ساقية الداير 3 2

--امل الرقبة 3 2

9-سكك الحديد الصفاقسي 2 3

10-امل جربة 1 3

-الملعب القابسي 1 2

-هلال الرديف 1 2

-بعث بوحجلة 1 2

14- هلال الشابة 1 3





الاحد 3 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين - امل حمام سوسة خليل الطرابلسي

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - النجم الرادسي ريان بوخشينة

ملعب خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة رضوان بالواعر



المجموعة الثانية

ملعب العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - الملعب القابسي وليد المنصري

ملعب القصرين

مستقبل القصرين - تقدم ساقية الدائر مجدي بلاغة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد-هلال الرديف هيثم الطرابلسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - بعث بوحجلة امين فقير