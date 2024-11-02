بطولة الرابطة 1 : النتائج والترتيب (حصيلة جزئية)
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) التي جرت اليوم السبت :
السبت 2 نوفمبر 2024
في باردو
السبت 2 نوفمبر 2024
في باردو
شبيبة العمران صفر
مستقبل سليمان صفر
في قابس
مستقبل قابس 1 حسين منصور(66)
نجم المتلوي صفر
في بن قردان
اتحاد بن قردان صفر
الملعب التونسي صفر
الترتيب المؤقت
ن ل ف ت ه له عليه
1-الاولمبي الباجي 16 6 5 1 0 8 2
2-النادي الافريقي 14 6 4 2 0 9 1
--الاتحاد المنستيري 14 6 4 2 0 7 2
--الملعب التونسي 14 7 4 2 1 7 5
5-الترجي الجرجيسي 13 6 4 1 1 8 3
6-شبيبة العمران 10 7 3 1 3 9 9
7-الترجي الرياضي 9 6 2 3 1 8 5
--النادي الصفاقسي 9 6 2 3 1 6 4
9-مستقبل قابس 8 7 2 2 3 7 8
10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5
11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5
12-النجم الساحلي 5 6 1 2 3 2 3
--- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6
14--النادي البنزرتي 4 6 0 4 2 1 4
15-اتحاد تطاوين 3 6 1 0 5 5 13
16-قوافل قفصة 0 6 0 0 6 2 14
في رادس - س 16 و30
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري تدور حاليا
الاحد 3 نوفمبر 2024
في سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي نضال لطيف
في صفاقس - س 14 و30
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي فرج عبد اللاوي
في قفصة - س 14 و30
قوافل قفصة - اتحاد تطاوين محمد علي قروية
في جرجيس - س 14 و30
ترجي جرجيس - النادي البنزرتي اشرف الحركاتي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 296807