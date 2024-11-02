بطولة الرابطة 1 : النتائج والترتيب (حصيلة جزئية)

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) التي جرت اليوم السبت :



السبت 2 نوفمبر 2024

في باردو



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شبيبة العمران صفر

مستقبل سليمان صفر



في قابس

مستقبل قابس 1 حسين منصور(66)

نجم المتلوي صفر



في بن قردان

اتحاد بن قردان صفر

الملعب التونسي صفر



الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 16 6 5 1 0 8 2

2-النادي الافريقي 14 6 4 2 0 9 1

--الاتحاد المنستيري 14 6 4 2 0 7 2

--الملعب التونسي 14 7 4 2 1 7 5

5-الترجي الجرجيسي 13 6 4 1 1 8 3

6-شبيبة العمران 10 7 3 1 3 9 9

7-الترجي الرياضي 9 6 2 3 1 8 5

--النادي الصفاقسي 9 6 2 3 1 6 4

9-مستقبل قابس 8 7 2 2 3 7 8

10-مستقبل سليمان 7 7 1 4 2 3 5

11-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 5

12-النجم الساحلي 5 6 1 2 3 2 3

--- اتحاد بن قردان 5 7 1 2 4 3 6

14--النادي البنزرتي 4 6 0 4 2 1 4

15-اتحاد تطاوين 3 6 1 0 5 5 13

16-قوافل قفصة 0 6 0 0 6 2 14



في رادس - س 16 و30

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري تدور حاليا



الاحد 3 نوفمبر 2024

في سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي نضال لطيف

في صفاقس - س 14 و30

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي فرج عبد اللاوي

في قفصة - س 14 و30

قوافل قفصة - اتحاد تطاوين محمد علي قروية

في جرجيس - س 14 و30

ترجي جرجيس - النادي البنزرتي اشرف الحركاتي