الكاف: استعدادات حثيثة لنقل كميات الفسفاط المكدّسة منذ عقود بمدخل مدينة القلعة الخصبة

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تجري الاستعدادات حثيثة حاليا في ولاية الكاف من أجل تسوية وضعية مخزون الفسفاط المكدّس مند عقود بمدخل مدينة القلعة الخصبة جنوب الولاية، والمقدّر بأكثر من 300 ألف طنّ، وذلك تفعيلا لقرار حكومي اتّخذ خلال مجلس جهوي انعقد بتاريخ 15 أفريل 2016 ولم ينفذ إلى حد الآن رغم التعهدات اللاحقة لشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكك الحديدية بتنفيذه.



ونظرت جلسة عمل انعقدت، يوم أمس الجمعة، في الترتيبات اللازمة لعملية نقل كميات الفسفاط التجاري في مرحلة أولى، ونقل مخزون الفسفاط المعدني المتحجر في مرحلة ثانية بعد الإنتهاء من الكميات الأولى، والتداول بخصوص التعهدات السابقة لشركة فسفاط قفصة وفقا للإتفاقيات المبرمة في الغرض، ومنها بالخصوص توفير 5 ملايين دينار لدعم التنمية المحلية بهذه المعتمدية.

وأوصى الوالي وليد كعبية، لدى إشرافه على الجلسة التي حضرها ممثلو مختلف الإدارت والمصالح ذات العلاقة، بضرورة توفير الظروف الملائمة لانطلاق عملية نقل الفسفاط، والتسريع في الإجراءات، ومضاعفة نسق التنفيذ لتحقيق التنمية وانتظارات المواطنين بالجهة.



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وأعلن عن تنظيم جلسات دورية في الغرض بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة بهدف إستكمال برنامج رفع كل كميات الفسفاط المكدسة أمام مدينة القلعة الخصبة، وانهاء معاناة الأهالي جراء الواقع البيئي المتردي.