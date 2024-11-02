الرابطة2 - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة يطالب بتاجيل مباراته امام مكارم المهدية بعد وفاة لاعبه منتصر الشعيبي

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طالب الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاجيل مباراته امام مضيفه مكارم المهدية المقررة غدا الاحد لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الاولى) بعد وفاة لاعبه منتصر الشعيبي امس الجمعة.



وقال الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "نناشد الشارع الرياضي في تونس ومكتب الرابطة المحترفة والعريق مكارم المهدية بتأجيل المباراة المزمع إجراؤها يوم الاحد الى موعد لاحق أو حتي ليوم الاثنين او الثلاثاء للوضع النفسي الصعب للاعبي ومرافقي الفريق".

وكان الفقيد تعرض في اواخر شهر سبتمبر الماضي لحادث أليم تمثل في انفجار قارورة للغاز المنزلي بمحل سكناه واصابته بجروح بليغة استوجبت اقامته بمركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس إلى ان فارق الحياة.