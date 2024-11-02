وزارتا الصحة و الشؤون الدينية تتخذان مجموعة من القرارات لتعزيز الاستعدادات لموسم الحج القادم

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اتخذت كل من وزارتي الصحة والشؤون الدينيّة، خلال جلسة عمل مشتركة، خصصت، أمس الجمعة، لتقييم أداء البعثة الرسمية للحج لعام 2024 واستعراض الإجراءات الضرورية لضمان نجاح موسم الحج لسنة 2025، مجموعة من القرارات لتعزيز الاستعدادات لموسم الحج القادم، وفق ما جاء في بلاغ نشر صباح اليوم السبت على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك /ميتا".



وتقرر خلال هذه الجلسة، التي ترأسها، بمقرّ وزارة الصحة، كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي، ضمان تزويد البعثة الرسمية بكميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتلبية احتياجات الحجيج، بما يساهم في تقديم رعاية صحية فورية وفعالة.

كما تم التأكيد، على تعزيز إجراءات الفحص والتأهيل الصحي للمترشحين لضمان قدرتهم الصحية على أداء المناسك، وذلك عبر اختبارات دقيقة وشاملة، فضلا عن وضع خطة عمل دقيقة للمناطق المقدسة تحدد المسؤوليات والأدوار لكل الأطراف المعنية خلال الأيام الدراسية المقبلة التي ستنظمها شركة الخدمات الوطنية والإقامات.



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وتم الاتفاق على تكوين خلية تضم ممثلين عن جميع الأطراف المتدخلة، بهدف تجميع المعلومات وتحديثها بشكل فوري، وتوفير بيانات دقيقة حول سير عملية الحج، إضافة إلى تكليف ناطق رسمي بمكتب شؤون حجاج الجمهورية التونسية لتقديم المعلومات اللازمة وتيسير التواصل الإعلامي.

وسيقع، حسب ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة، تنظيم تكوين خاص للمرشدين الدينيين المرافقين للحجيج في مجال الإسعافات الأولية، لضمان التدخل السريع في الحالات الطارئة، فضلا عن الحرص على تطوير نظام رقمي يتضمن البيانات الشخصية والصحية للحجيج، لاستخدامه في المناطق المقدسة بهدف تحسين متابعة الحالات الصحية.

وتم التأكيد على إعداد برنامج توعية شامل للحجيج يشمل كافة المتدخلين في عملية الحج، والحرص على تحقيق انسجام كامل بين كافة الأطراف المعنية بجميع اختصاصاتها لتأمين سلامة وصحة الحجيج.

وجرى خلال الجلسة التي حضرها بالخصوص عدد من كبار مسؤولي وزارتي الصحة والشؤون الدينية وممثلين عن شركة الخدمات الوطنية، دراسة سبل تحسين وتنظيم موسم الحج لعام 1446هـ / 2025م، والتطرق إلى الإشكاليات التي شهدها الموسم الماضي، بغية تحديد النقائص والعمل على تلافيها.

