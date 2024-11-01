وزير الداخلية يشارك في حفل افتتاح "المعرض الدولي للأمن الداخلي والسلامة قطر 2024"

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يشارك وزير الداخلية خالد النّوري أيام 29 و30 و31 أكتوبر 2024 في حفل افتتاح "المعرض الدولي للأمن الداخلي والسلامة" (ميليبول) قطر 2024.



وأفاد بلاغ لوزارة الدّاخلية بأنّ النّوري التقى بالمناسبة بنظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة ال ثاني.



وأفاد بلاغ لوزارة الدّاخلية بأنّ النّوري التقى بالمناسبة بنظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة ال ثاني.

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ومثّل اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزيران واقع علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها والارتقاء بها إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.



كما كان للوزير لقاء ثان جمعه بوزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني.

