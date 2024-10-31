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الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 18:58 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 2 نوفمبر
في رادس - س 16 و30
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري حسام بولعراس
...

في باردو - س 14
شبيبة العمران - مستقبل سليمان جاسر بالعيد
في قابس - س 14 و30
مستقبل قابس - نجم المتلوي نعيم حسني
في بن قردان - س 14 و30
اتحاد بن قردان - الملعب التونسي احمد الذوادي


الاحد 3 نوفمبر
في سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي نضال لطيف
في صفاقس - س 14 و30
النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي فرج عبد اللاوي
في قفصة - س 14 و30
قوافل قفصة - اتحاد تطاوين محمد علي قروية
في جرجيس - س 14 و30
ترجي جرجيس - النادي البنزرتي اشرف الحركاتي


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