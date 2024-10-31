الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 2 نوفمبر

في رادس - س 16 و30

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري حسام بولعراس



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في باردو - س 14

شبيبة العمران - مستقبل سليمان جاسر بالعيد

في قابس - س 14 و30

مستقبل قابس - نجم المتلوي نعيم حسني

في بن قردان - س 14 و30

اتحاد بن قردان - الملعب التونسي احمد الذوادي





الاحد 3 نوفمبر

في سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - الترجي الرياضي التونسي نضال لطيف

في صفاقس - س 14 و30

النادي الصفاقسي - الاولمبي الباجي فرج عبد اللاوي

في قفصة - س 14 و30

قوافل قفصة - اتحاد تطاوين محمد علي قروية

في جرجيس - س 14 و30

ترجي جرجيس - النادي البنزرتي اشرف الحركاتي

