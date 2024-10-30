وزير الشباب والرياضة يتابع وضعية الإتحاد الرياضي للنّقل بصفاقس

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مثلت متابعة وضعية الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس والصعوبات المالية التي تواجهها الجمعية، إلى جانب وضعية البنية التحتية لعدد من المنشآت الرياضية في صفاقس، أهم محاور جلسة عمل جمعت صباح اليوم الإربعاء وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي برئيس الجمعية حسام بوهلال وأمين المال عبد الرؤوف المذيوب.

وأكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي حرص سلطة الإشراف على دعم كل الجمعيات الرياضية والمحافظة على ديمومتها وتألّقها على غرار جمعية الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس التي يعود تاريخ تأسيسها الى سنة 1967.