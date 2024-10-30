قفصة: القطار الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي يحلّ بمعتمديات المتلوي وزانوش والسند

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حلّ القطار الوردي المندرج ضمن برنامج الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، اليوم الأربعاء، بكل من معتمديات المتلوي وزانوش والسند من ولاية قفصة، وذلك ببادرة من الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وعدد من مكونات المجتمع المدني بالجهة.

وأوضح الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، محمد الدوعاجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطار الوردي هو قافلة طبية صحية للتقصي المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ويتضمّن عيادات لقيس ضغط الدم والسكري بمشاركة اطارات طبية وشبه طبية وقابلات من ولاية قفصة وخارجها.

وأشار إلى ان الديوان الوطني أشرف على تنظيم اكثر من 600 تظاهرة صحية بكامل تراب الجمهورية بمناسبة الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، وذلك بهدف توعية وتحسيس النساء بضرورة التقصي المبكر للسرطانات الانثوية.

وأضاف ان تونس تسجل سنويا حوالي 4000 حالة إصابة جديدة بهذه الأنواع من السرطانات سنويا، يتم التفطن مبكرا فقط إلى 300 حالة منها.



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من جهتها، أبرزت قابلة الإشراف بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بقفصة، راضية نصيري، أنه بداية من غرة أكتوبر وإلى غاية يوم أمس الثلاثاء، أشرفت المندوبية على تنظيم عدد من الأنشطة بكامل معتمديات الولاية منها حملات توعوية وتحسيسية وقافلات طبية للتقصي المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

وكشفت أنه تم تسجيل 168 حالة اشتباه بالإصابة بسرطان الثدي من مجموع 2925 عملية تقصي شملت نساء من الجهة، إضافة إلى إتجاز 109 عمليات تقصٍ لسرطان عنق الرحم خلال هذه الفترة.