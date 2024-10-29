بن عروس: حملة مداواة للحشرة القرمزية بمعتمدية مرناق

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نظمت المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، اليوم الثلاثاء، حملة مداواة للحشرة القرمزية بعدة مناطق بمعتمدية مرناق، للتوقي من انتشارها بغراسات التين الشوكي.



وأفادت رئيسة مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أنيسة بروق الرياحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بان الحملة انطلقت بهنشير القليعة، لتشمل تدخلاتها عدة مناطق أخرى على غرار القصيبي وسيدي مسعود والرسالة.

وأضافت ان حملات المداواة والقلع والردم لهذه الحشرة، التي تظهر على نباتات التين الشوكي في شكل كتل بيضاء تشبه القطن وتتغذى الإناث منها على ألواح التين الشوكي، تهدف إلى تطويق الآفة وضمان عدم انتقالها إلى مناطق أخرى والتقليص من أضرارها والحد من انتشارها.



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واكدت تواصل العمل للحد من انتشار الافة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة النباتية، من خلال تنظيم أيام تحسيسة وتوعوية حول مضار النبتة وأسباب انتشارها وطرق مكافحتها الى جانب التطرق إلى أهمية اكتشافها المبكر للتدخل السريع ومداواتها ومكافحتها خاصة وانها تفتك بنبتة التين الشوكي.