تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بقليبية والمناطق المجاورة الثلاثاء

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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بقليبية والمناطق المجاورة لها، ووادي الخطف والمنطقة البلدية لحمام الغزاز بداية من الساعة العاشرة من صباح، الثلاثـاء.



وأرجعت الشركة، في بلاغ صادر عنها، اضطراب وانقطاع توزيع مياه الشرب إلى العطب المفاجئ، الذّي طرأ على قناة الجلب لمياه الشمال، قطر 500 مم، المزوّدة لمعتمديات قليبية وحمام الغزاز.





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ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، إستئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا إبتداء من الساعة العاشرة ليلا من اليوم ذاته، وذلك بعد استكمال الأشغال، التّي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.