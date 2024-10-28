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بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة الثالثة

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Bookmark article    Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 18:48 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 2 والاحد 3 نوفمبر القادم بداية من الساعة الثانية والنصف ظهرا (س14 و 30 دق) :

السبت 2 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
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ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)
مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - سبورتينغ المكنين
ملعب مساكن
هلال مساكن - النادي القربي
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - جمعية اريانة

المجموعة الثانية
ملعب الشابة
هلال الشابة - سكك الحديد الصفاقسي
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - نسر جملة
ملعب عقارب
كوكب عقارب - امل جربة

الاحد 3 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين - امل حمام سوسة
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - النجم الرادسي
ملعب خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة

المجموعة الثانية
ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - الملعب القابسي
ملعب القصرين
مستقبل القصرين - تقدم ساقية الدائر
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد-هلال الرديف
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - بعث بوحجلة


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