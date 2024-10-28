بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة الثالثة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 2 والاحد 3 نوفمبر القادم بداية من الساعة الثانية والنصف ظهرا (س14 و 30 دق) :



السبت 2 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى



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ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)

مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - سبورتينغ المكنين

ملعب مساكن

هلال مساكن - النادي القربي

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة



المجموعة الثانية

ملعب الشابة

هلال الشابة - سكك الحديد الصفاقسي

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - نسر جملة

ملعب عقارب

كوكب عقارب - امل جربة



الاحد 3 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين - امل حمام سوسة

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - النجم الرادسي

ملعب خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة



المجموعة الثانية

ملعب العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - الملعب القابسي

ملعب القصرين

مستقبل القصرين - تقدم ساقية الدائر

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد-هلال الرديف

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - بعث بوحجلة

