الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية تتسلم اول مخبر متنقل لتحليل التربة

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تسلمت الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، المخبر المتنقل لتحليل التربة الذي يعد الأول من نوعه لخدمة الفلاحة المستدامة في تونس.



وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، خلال اشرافه، على عملية التسليم أهمية المخبر المتنقل في تعزيز المقاربات المستدامة والتدابير في حماية وإعادة تهيئة الأراضي المتدهورة على نطاق واسع في الشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد.





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وساهم في هذا المشروع ، وزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة التعاون الفني الألماني والإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية من تونس



وسيلعب المختبر المتنقل دورا رئيسيا في توعية الفلاحين بأفضل ممارسات إدارة التربة التي تعد ممارسات ضرورية لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأراضي والتغيرات المناخية.



ويهدف المخبر الى الترويج لأهمية تحاليل التربة لتحقيق زراعة مستدامة ومقاومة وتلبية الاحتياجات الخاصة للقطاعات الزراعية الرئيسية لزيادة الإنتاجية و تعزيز قدرات المختبرات المحلية في مجال تحليل التربة و مرافقة الطلبة والمهنيين الزراعيين.