مكتب البرلمان يصادق على قرارات بخصوص الجلسات العامة المشتركة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة في إطار مشروع ميزانية الدولة

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صادق مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، على جملة من القرارات المتعلّقة بالجلسات العامة المشتركة، المخصّصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.



كما نظر مكتب البرلمان، في مخرجات جلسات وفدي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المتعلّقة بالتنسيق بخصوص الجلسات المشتركة للجان المعنية بمناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة، والمنهجية التي يتعيّن اتباعها من حيث إحكام توزيع التدخلات وتوقيتها وسير الجلسات العامة المشتركة، بما يحقّق الجدوى المرجوّة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.





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وقرر في هذا الإطار، المرور مباشرة الى مناقشة المهمات والمهمات الخاصة على مستوى الجلسات العامة، بما يتيح البث التلفزي المباشر لهذه الجلسات ومتابعتها من قبل الرأي العام، فضلا عن توزيع الوقت المخصّص للتدخلات بمعدل دقيقة واحدة لكل عضو من الغرفتين، حيث يحق لكل نائب أن يجمع الحصص الزمنية التي يتنازل عليها زملاؤه لفائدته.



وأقر ضبط قائمة المتدخلين حول كل مهمة بصفة نهائية قبل 15 دقيقة من انطلاق الجلسة العامة، الى جانب منح كل عضو من أعضاء الحكومة 15 دقيقة لتقديم عرض عند انطلاق النظر في المهمة، و30 دقيقة للإجابة عن تدخلات النواب واستفساراتهم.



كما تطرق مكتب البرلمان، الى الجلسات المخصّصة للنقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وقرّر أن يتم منح ثلاثة دقائق للتدخّل لكل عضو من المجلسين، ويحق لكل نائب أن يجمع الحصص الزمنية التي يتنازل عليها زملاؤه لفائدته ، إضافة الى التوقيت المخصّص لرئيس الحكومة لتقديم بيان الحكومة والإجابة عن استفسارات النواب وتدخلاتهم.



وتداول كذلك حول وضعيات متعلّقة بتغييرات في الكتل، وقرّر الإعلان عنها، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، على أن يقع اعتبار يوم 10 ديسمبر 2024 آخر أجل لاحتساب حصص الكتل وغير المنتمين في هياكل المجلس.