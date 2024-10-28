وزارة الفلاحة تؤكد عدم دراستها بعد السعر الأنسب لتداول لتر زيت الزيتون في السوق المحلية

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أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انه لم يتم بعد دراسة السعر الأنسب لبيع لتر زيت الزيتون في السوق المحلية لموسم 2024-2025 خلافا لما يتمّ تداوله من أسعار مع انطلاق الموسم في بعض الجهات.



وأكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته الاثنين، ان الديوان الوطني للزيت يتولي حاليا متابعة تطور أسعار زيت الزيتون والتي تبقى مرتبطة بالسوق العالمية وينسق مع مصالح الوزارة قصد النظر في الآليات المناسبة لدعم برنامج الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون البكر الممتاز.





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ونفت الوزارة صحة ما يتم تداوله من أسعار لبيع زيت الزيتون للموسم الحالي 2024-2025 وحول تكفل الديوان الوطني للزيت بتزويد السّوق المحليّة بزيت الزّيتون المدعّم بسعر 15 دينار للتر الواحد على غرار موسم 2023-2024.



واشارت الى ان الديوان قام، خلال موسم 2023 -2024، بترويج 5ر7 مليون لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز في السوق الداخلية تمثل قرابة 25 بالمائة من الاستهلاك المحلي بسعر تفاضلي بـ 15 دينار للتر تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سيعد.



ولاحظت الوزارة ، في سياق متصل، ان البرنامج الوطني لاقى استحسانا من قبل المواطنين وانه يتيعن على العموم الحصول المعلومات عن طريق القنوات الرسمية للوزارة.