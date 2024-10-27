الرابطة 1 (الجولة السادسة) الاتحاد المنستيري والملعب التونسي ابرز مستفيدين

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خرج الاتحاد المنستيري والملعب التونسي اليوم الاحد ابرز مستفيدين من الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزهما على التوالي على ضيفيهما قوافل قفصة 2-صفر ومستقبل قابس 2-1 في الوقت الذي تابع فيه الترجي الجرجيسي سلسلة نتائجه الايجابية بعدما فرض التعادل على مضيفه النادي الصفاقسي 1-1.



على ملعب مصطفى بن جنات، واصل الاتحاد المنستيري مسيرته الايجابية بانتصار ثالث على التوالي معمقا في نفس الوقت جراح منافسه قوافل قفصة في اسفل الترتيب. وحسم فريق عاصمة الرباط نتيجة المباراة خلال الشوط الثاني بثنائية تداول عليها حازم المستوري (47) وفابريس زيغي (78) ليرفع رصيده الى 14 نقطة ويلتحق بالنادي الافريقي في وصافة الترتيب على بعد نقطتين من الاولمبي الباجي المتصدر في حين واصلت القوافل نزيف النقاط بخسارة سادسة على التوالي ابقتها في المركز الاخير بلا رصيد.

كما حقق الملعب التونسي فوزه الثالث تواليا بتغلبه على ضيفه مستقبل قابس 2-1. وبعد ان اهدر بلال الماجري ركلة جزاء في الدقيقة 22، تمكن يوسف عومارو من افتتاح التسجيل لابناء باردو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء ثانية رافعا رصيده الى 5 اهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة ثم ضاعف زميله بونور موغيشا النتيجة في الدقيقة 70 قبل ان يذلل بعدها بدقيقتين مستقبل قابس الفارق عن طريق اسامة النفاتي (72).



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ورفع ابناء المدرب ماهر الكنزاري رصيدهم الى 13 نقطة في المركز الرابع تساويا مع الترجي الجرجيسي بينما توقف رصيد فريق "الجليزة" اثر هذه الخسارة الثالثة على التوالي عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر قبل تسلم مدربه الجديد شهاب الليلي المقاليد الفنية خلفا للمغربي عبد المجيد جيلاني.

وعاد الترجي الجرجيسي الى القواعد محملا بنقطة ثمينة بتعادله مع النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري بهدف في كل شبكة. وسجل اشرف الجبري هدف السبق منذ الدقيقة 25 لفريق عاصمة الزياتين الذي كان في طريقه نحو كسب النقاط الثلاث غير ان هيثم العيوني انقذ فريق عاصمة الجنوب من الخسارة بادراكه التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

ويملك ابناء المدرب انيس بوجلبان في رصيدهم 13 نقطة في الصف الرابع بينما يحتل النادي الصفاقسي الذي كان قد اضاع ركلة جزاء عن طريق مهاجمه الالباني روبين هباج في الدقيقة 87 المركز السادس بمجموع 9 نقاط شراكة مع الترجي الرياضي المتعادل سلبا امس مع النادي البنزرتي في رادس وشبيبة العمران الوافدة الجديدة على قسم النخبة واحدى المفاجات السارة لبداية هذا الموسم اثر تخطيها خارج ميدانها اتحاد تطاوين 4-2.

وانتهت المباراة الرابعة والاخيرة المبرمجة ضمن الدفعة الثانية لهذه الجولة السادسة بين مستقبل سليمان وضيفه اتحاد بن قردان بلا فائز ولا مهزوم ليضيف كل فريق الى عداده نقطة واحدة. ويملك مستقبل سليمان الذي عجز عن تحقيق الفوز على ميدانه للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم 6 نقاط في المركز التاسع متقدما بفارق نقطتين على اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث عشر ب4 نقاط.





في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية والاخيرة من مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد :



الاحد 27 اكتوبر

في باردو -(دون حضور الجمهور)

الملعب التونسي 2 يوسف عومارو (26) ض ج/بونور موغيشا (70)

مستقبل قابس 1 اسامة النفاتي (72)



في سليمان

مستقبل سليمان صفر

اتحاد بنقردان صفر



في صفاقس

النادي الصفاقسي 1 هيثم العيوني (90+1)

الترجي الجرجيسي 1 اشرف الجبري (25)



في المنستير

الاتحاد المنستيري 2 حازم المستوري (47)/فابريس زيغي (78)

قوافل قفصة صفر



السبت 26 اكتوبر 2024

في رادس

الترجي الرياضي صفر

النادي البنزرتي صفر



في مجاز الباب

الاولمبي الباجي 1 اسكندر الصغير (54)

النادي الافريقي 1 بلال اية مالك (15)



في المتلوي

نجم المتلوي صفر

النجم الساحلي صفر



في تطاوين

اتحاد تطاوين 2 حسني قزمير (77)/ نذير عبد النبي(80)

شبيبة العمران 4 غيث بن حسين (12)/احمد الحضري (16)/هيثم الخماسي (31)/خالد البوسعايدي (82)



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 16 6 5 1 0 8 2

2-النادي الافريقي 14 6 4 2 0 9 1

--الاتحاد المنستيري 14 6 4 2 0 7 2

4-الترجي الجرجيسي 13 6 4 1 1 8 3

--الملعب التونسي 13 6 4 1 1 7 5

6-الترجي الرياضي 9 6 2 3 1 8 5

--النادي الصفاقسي 9 6 2 3 1 6 4

--شبيبة العمران 9 6 3 0 3 9 9

9-نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 4

--مستقبل سليمان 6 6 1 3 2 3 5

11-النجم الساحلي 5 6 1 2 3 2 3

--مستقبل قابس 5 6 1 2 3 6 8

13- اتحاد بن قردان 4 6 1 1 4 3 6

---النادي البنزرتي 4 6 0 4 2 1 4

15-اتحاد تطاوين 3 6 1 0 5 5 13

16-قوافل قفصة 0 6 0 0 6 2 14