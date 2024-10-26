بطولة الرابطة 1 -حصيلة جزئية : النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) التي جرت اليوم السبت :



السبت 26 اكتوبر

في مجاز الباب



...



الاولمبي الباجي 1 اسكندر الصغير (54)

النادي الافريقي 1 بلال اية مالك (15)



في المتلوي

نجم المتلوي صفر

النجم الساحلي صفر



في تطاوين

اتحاد تطاوين 2 حسني قزمير (77)/ نذير عبد النبي(80)

شبيبة العمران 4 غيث بن حسين (12)/احمد الحضري (16)/هيثم الخماسي (31)/خالد البوسعايدي (82)



في رادس - س 17 و30

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي امير لوصيف



الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 16 6 5 1 0 8 2

2-النادي الافريقي 14 6 4 2 0 9 1

3-الترجي الجرجيسي 12 5 4 0 1 7 2

4-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 5 2

5-الملعب التونسي 10 5 3 1 1 5 4

6-شبيبة العمران 9 6 3 0 3 9 9

7-الترجي الرياضي 8 5 2 2 1 8 5

--النادي الصفاقسي 8 5 2 2 1 5 3

9-نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 4

10-مستقبل قابس 5 5 1 2 2 5 6

--مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 3 5

--النجم الساحلي 5 6 1 2 3 2 3

13-اتحاد تطاوين 3 6 1 0 5 5 13

--النادي البنزرتي 3 5 0 3 2 1 4

-- اتحاد بن قردان 3 5 1 0 4 3 6

-قوافل قفصة 0 5 0 0 5 2 12



2024 الاحد 27 اكتوبر

في باردو - س 14 و30 (دون حضور الجمهور)

الملعب التونسي - مستقبل قابس باديس بن صالح

في سليمان - س 14 و30

مستقبل سليمان - اتحاد بنقردان اسامة بن اسحاق

في صفاقس - س 14 و30

النادي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي الصادق السالمي

في المنستير - س 14 و30

الاتحاد المنستيري - قوافل قفصة بدر الدين عبد الحميد