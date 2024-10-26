بطولة الرابطة 1 -حصيلة جزئية : النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) التي جرت اليوم السبت :
السبت 26 اكتوبر
في مجاز الباب
السبت 26 اكتوبر
في مجاز الباب
الاولمبي الباجي 1 اسكندر الصغير (54)
النادي الافريقي 1 بلال اية مالك (15)
في المتلوي
نجم المتلوي صفر
النجم الساحلي صفر
في تطاوين
اتحاد تطاوين 2 حسني قزمير (77)/ نذير عبد النبي(80)
شبيبة العمران 4 غيث بن حسين (12)/احمد الحضري (16)/هيثم الخماسي (31)/خالد البوسعايدي (82)
في رادس - س 17 و30
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي امير لوصيف
الترتيب المؤقت
ن ل ف ت ه له عليه
1-الاولمبي الباجي 16 6 5 1 0 8 2
2-النادي الافريقي 14 6 4 2 0 9 1
3-الترجي الجرجيسي 12 5 4 0 1 7 2
4-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 5 2
5-الملعب التونسي 10 5 3 1 1 5 4
6-شبيبة العمران 9 6 3 0 3 9 9
7-الترجي الرياضي 8 5 2 2 1 8 5
--النادي الصفاقسي 8 5 2 2 1 5 3
9-نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 4
10-مستقبل قابس 5 5 1 2 2 5 6
--مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 3 5
--النجم الساحلي 5 6 1 2 3 2 3
13-اتحاد تطاوين 3 6 1 0 5 5 13
--النادي البنزرتي 3 5 0 3 2 1 4
-- اتحاد بن قردان 3 5 1 0 4 3 6
-قوافل قفصة 0 5 0 0 5 2 12
2024 الاحد 27 اكتوبر
في باردو - س 14 و30 (دون حضور الجمهور)
الملعب التونسي - مستقبل قابس باديس بن صالح
في سليمان - س 14 و30
مستقبل سليمان - اتحاد بنقردان اسامة بن اسحاق
في صفاقس - س 14 و30
النادي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي الصادق السالمي
في المنستير - س 14 و30
الاتحاد المنستيري - قوافل قفصة بدر الدين عبد الحميد
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