Babnet

الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تقرّر الترفيع في سعر القهوة بالمقاهي إلى 200 مليم كحد أقصى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cafetunis2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 19:35 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد نائب رئيس غرفة أصحاب المقاهي بصفاقس، محمد بن عبد الله، أن الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي قرّرت إثر اجتماعها، اليوم الخميس، الزيادة في سعر القهوة المستهلكة في المقاهي والمشارب بـ 200 مليم كحد أقصى، وذلك بعد التشاور مع جميع ممثلي الغرف الجهوية.

وأوضح، المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذا القرار أتى بهدف مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، وتغطية الزيادة في سعر القهوة الذي إرتفع من 20 دينار إلى 34،5 دينار للكيلو الواحد".

...

وأشار، في سياق متّصل، إلى أن "الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تعرب عن إستنكارها للتشويهات المغرضة التي طالت أصحاب المقاهي على مختلف المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296331


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*