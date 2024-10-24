الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تقرّر الترفيع في سعر القهوة بالمقاهي إلى 200 مليم كحد أقصى

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أفاد نائب رئيس غرفة أصحاب المقاهي بصفاقس، محمد بن عبد الله، أن الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي قرّرت إثر اجتماعها، اليوم الخميس، الزيادة في سعر القهوة المستهلكة في المقاهي والمشارب بـ 200 مليم كحد أقصى، وذلك بعد التشاور مع جميع ممثلي الغرف الجهوية.



وأوضح، المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذا القرار أتى بهدف مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، وتغطية الزيادة في سعر القهوة الذي إرتفع من 20 دينار إلى 34،5 دينار للكيلو الواحد".





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وأشار، في سياق متّصل، إلى أن "الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تعرب عن إستنكارها للتشويهات المغرضة التي طالت أصحاب المقاهي على مختلف المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي".

