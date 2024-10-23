تظاهرة يوم السبت 26 أكتوبر لتقديم مشروع رقمي يعرف بتاريخ موقع نيابوليس الأثري بالاعتماد على الواقع الافتراضي والمعزز

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"انغمس في قلب تاريخ نيابوليس" ذلك هو عنوان تظاهرة ثقافية رقمية تلتئم صباح السبت 26 أكتوبر بنابل وتتمثل في التعريف بتطبيقة باعتماد الواقع المعزز للموقع الأثري نيابوليس بنابل في إطار مشروع Neapolis X"".



هذا المشروع هو من إنجاز مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بالشراكة مع الجمعية التونسية لتكنولوجيا الإبداع (كرياتاك) تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وكذلك بالتعاون مع المؤسسات الناشئة المحتضنة من قبل المركز Educ'art وذلك بهدف إنتاج وتثمين الموروث الثقافي المادي وغير المادي باستعمال التكنولوجيات الحديثة .

وفي بداية هذه التظاهرة، سيتولى تقديم المشروع كل من المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق ورئيسة جمعية "كرياتاك" سامية شلبي.



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وسيتم تحميل التطبيقة الخاصة بهذا المشروع، قبل أن يبدأ زوار موقع "نيابوليس" جولة داخل المسلك رفقة شخصية رمزية (أفاتار) صُممت بالواقع المعزز، ستتولى مرافقة الزائرين لتحكي لهم تاريخ الموقع وتصف مشاهد من الحياة اليومية، كما تتولى توجيههم وتشجيعهم على المضي قدما داخل المسلك الثقافي للموقع.

إثر ذلك سيتوقف المشاركون في هذه التظاهرة عند "فسيفساء الديكة" رمز الثراء لخوض غمار لعبة فيديو مصغرة تمكنهم من كسب نقاط تسمح لهم بالتالي بفك شفرة بعض المضامين التي تحتويها التطبيقة.

وتنتهي الجولة داخل هذا الموقع الأثري عند مصنع تمليح الأسماك أو ما يسمى مركز إنتاج "الغاروم" في العالم الروماني، حيث ستتاح للحاضرين فرصة القيام بزيارة افتراضية فريدة بالاعتماد على تقنية الواقع الافتراضي. وسيتمكن المشاركون في هذه الفعالية من اكتشاف مراحل إعادة تهيئة هذا المصنع الذي تم اكتشافه على إثر حفريات أولية أُقيمت بين سنتي 1995 و 1998 وهو يعود إلى الفترة الرومانية فضلا عن اكتشاف المهارات المتعلقة بإنتاج "الغاروم" ومراحل إعداده لاستعماله في الطهي.

و"الغاروم" هو أحد البهارات الرومانية المستخرجة من نقيع السمك ومن الأسماك المجففة التي تعد داخل مصانع تمليح الأسماك الرومانية. و تعتبر مصانع التمليح التي تم اكتشافها في موقع نيابلوليس الأثري من أكبر مراكز إنتاج "الغاروم" في العالم الروماني.