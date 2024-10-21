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هدى عافين ودرصاف القنواطي ضمن قائمة الحكمات المؤهلات للمشاركة في نهائيات رابطة ابطال افريقيا للاندية النسائية

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 10:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الثنائي التونسي هدى عافين ودرصاف القنواطي ضمن القائمة الاولية للحكمات المؤهلات للمشاركة في نهائيات رابطة ابطال افريقيا للاندية النسائية المقررة بالمغرب من 9 الى 23 نوفمبر المقبل.

وتم اختيار هدى عافين ضمن قائمة الحكمات المساعدات ودرصاف القنواطي ضمن لائحة حكمات "الفار" وذلك خلال التربص الذي سيسبق المسابقة المبرمج من 3 الى 8 نوفمبر القادم.
وتقام النهائيات بمشاركة الجيش الملكي (المغرب) ونسور المدينة (السنغال) وتي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وجامعة كيب الغربية (جنوب إفريقيا) في المجموعة الاولى وماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) وتوت عنغ آمون (مصر) والبنك التجاري (إثيوبيا) وإيدو كوينز (نيجيريا) في المجموعة الثانية.


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