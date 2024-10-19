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القصرين: عودة حركة جولان السيارات الخفيفة بمنطقة خنقه الجازية بحاسي الفريد بعد تعطّلها جراء فيضان وادي الحطب

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Publié le Samedi 19 Octobre 2024 - 21:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
عادت حركة جولان السيارات الخفيفة، عشية اليوم السبت، إلى سالف نشاطها بمنطقة خنقة الجازية من معتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين، على مستوى النقطة الرابطة بين معتمديتي حاسي الفريد وسبيطلة، وذلك بعد تعطلها طيلة الفترة الصباحية جراء فيضان وادي الحطب، وفق مصدر جهوي مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المنطقة سجلت نزول كمية من الأمطار لكنها كانت ضعيفة ولم تتسبب في أي إشكال، مرجعا ارتفاع منسوب مياه وادي الحطب إلى السيول القادمة من القطر الجزائري.
يشار الى أن جلّ معتمديات ولاية القصرين شهدت، عشية أمس الجمعة، تهاطل كميات هامة من الأمطار مع نزول البرد ببعض المناطق على غرار منطقة بولعابة بالقصرين الشمالية ومنطقة أولاد عباس بسبيطلة، كما كانت هذه الأمطار محلّ استبشار الفلاحين نظرا لتزامنها مع موسم البذر.


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