التحضير لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال بين تونس وبلدان شمال أوروبا محور لقاء وزير الخارجية بالسفير الفنلندي

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مثلت التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال بين تونس وبلدان شمال أوروبا، محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بسفير فنلندا لدى تونس تيمو سيبونن.



ومن المنتظر أن تنتظم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال بين تونس وبلدان شمال أوروبا حول الاقتصاد المستدام في نهاية شهر نوفمبر 2024، وسيضم هذا التجمع الإقليمي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بالإضافة إلى فنلندا، السويد والدنمارك والنرويج.





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كما شكل اللقاء فرصة لتأكيد المستوى المتميز للعلاقات العريقة بين البلدين والرغبة المشتركة في توطيد وتنويع مجالات التعاون من خلال استكشاف فرص الشراكة في قطاعات على غرار التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والرقمنة بالاضافة إلى تمكين المرأة والشباب وريادتهم والفلاحة والبيئة وذلك في أُفق الاستحقاق الثنائي المبرمج في 2025.



كما تباحث النفطي مع السفير الفنلندي سبل ووسائل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين.