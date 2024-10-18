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كرة حديدية - عناصر المنتخب التونسي تشارك من 18 الى 21 اكتوبر في دورتين دوليتين بنيس وموناكو

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 16:45 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تحولت اليوم الجمعة عناصر المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة للأكابر الى مدينة نيس للمشاركة في دورة "اوروب بيتانك" المبرمجة من 18 الى 21 اكتوبر الجاري.

وسيكون المنتخب التونسي ممثلا باللاعبين محمد خالد بوقريبة ومجدي الهمامي وسفيان بن براهيم تحت قيادة المدرب معمر الشيحاوي.
ومن جهته، تحول المنتخب التونسي للكرة الحديدية المقيدة للشبان في صنف أقل من 18 سنة الى موناكو للمشاركة في دورة دولية مقررة ايضا من 18 الى 21 اكتوير الحالي. ويتعلق الامر باللاعبين يحي السلامي ورائد القروي تحت اشراف المدرب عادل حلاب.


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