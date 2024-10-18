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بنزرت: قوافل وخدمات صحية وطبية مجانية وانشطة وبرامج توعوية بمناسبة فعاليات "شهر أكتوبر الوردي"

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 14:06 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اعد الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري في اطار اللجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للتقصي المبكر لسرطان الثدي والسرطانات الانثوية وخدمات الصحة الإنجابية ، ببنزرت، ما لا يقل عن 50 نشاطا بمختلف مناطق الولاية، في اطار فعاليات "شهر أكتوبر الوردي"، وفق المدير الجهوي للديوان محسن بوبكري.

واضاف بوبكري ان الانشطة متنوعة وتشمل قوافل صحية وندوات علمية وحصص تثقيفية وتوعوية، بمختلف المناطق وجميع المؤسسات التربوية والجامعية والاجتماعية والاقتصادية ومراكز التكوين والمصالح الإدارية، لتحقيق أهداف البرنامج في نشر ثقافة الوعي والتحسيس بأهمية التقصي المبكر عن المرض حتى يسهل علاجه .

...

واكد حرص الفريق الجهوي المشترك المكون من مختلف المصالح ذات العلاقة، على مواصلة تنفيذ البرنامج المتفق بشانه خلال الشهر الجاري وحتى نهاية السنة الحالية، وذلك بجميع مراكز الصحة الأساسية والمؤسسات العمومية والخاصة.


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