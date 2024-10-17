منوبة: المحطة الفولطاضوئية بمعهد حنبعل طبربة تثبت نجاعة طاقية هامة وتطلّع إلى الإسراع في تشغيل المحطّات الجاهزة

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أثبتت المحطة الشمسية الفولطاضوئية للإنتاج الذاتي المحدثة بالمعهد الثانوي حنبعل بطبربة من ولاية منوبة نجاعتها من خلال تسجيل انخفاض كلّي في كلفة استهلاك الكهرباء بالمعهد وتحقيق صفر نظام صافي استهلاك كهرباء شهريا، بعد أن كانت كلفة الاستهلاك تفوق سنويا 14 ألف دينار، وذلك منذ الشروع في استغلالها في مارس المنقضي في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.





وتم تركيز المحطة الشمسية بمعهد حنبعل طبربة بقدرة 28 كيلوواط من جملة 01 ميغاواط مبرمجة في 55 بناية لمعاهد ومدارس منذ بداية السنة الحالية ضمن برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية الذي انطلقت مرحلته النموذجية في مارس المنقضي بالتركيز على المؤسسات العمومية واضحة الملكية والتي تشهد ارتفاع كلفة استهلاك الكهرباء بها، وفي إطار عمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على التخفيف في حجم استهلاك الكهرباء بالمؤسسات التربوية والجامعات والمستشفيات، وفق تصريح مدير عام الوكالة فتحي الحنشي، لصحفية "وات" على هامش يوم إعلامي حول التكوين الإشهادي التخصّصي في مجال "محاسبة الكربون" احتضنه مطلع الأسبوع الجاري المركز القطاعي للتكوين في الالكترونيك بالدندان.



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وأكد الحنشي أنّ تجربة معهد حنبعل بطبربة، والتي تجري متابعتها دوريا مع تجارب أخرى بالمرحلة النموذجية لرصد كمياتها المقتصدة وأداء المحطة بها منذ انطلاق استغلالها، ساهمت بنجاعة عملية في التوفير في فاتورة الكهرباء، وضمان التزود بالطاقة بصفة دورية، والعمل في ظروف جيدة، وذلك بفضل تركيز 51 لوحة شمسية، على اعتبار شساعة فضاءات المعهد الممتد على مساحة جملية تبلغ 2,5 هكتارا، والمشتمل على 36 قاعة تدريس، و17 مخبرا، وملعب رياضي، ومبيت مدرسي مزدوج تتطلب اليات الطبخ والتسخين والتبريد به طاقة كبرى.

وقد حفّزت نجاعة هذه المحطة الملحوظة خلال ثمانية أشهر أهل القطاع ببقية المؤسسات المبرمجة بولاية منوبة، وهي معاهد خالد بن الوليد بدوار هيشر ومعهد البطان ومعهد وادي الليل ومعهد بن منظور برج العامري، والتي تم تركيب محطاتها بعد، على العمل على تشغيلها في أقرب الآجال وحل جميع الإشكاليات المعيقة لذلك.

وفي هذا الإطار، أكدت مصالح فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بمنوبة قيامها برفع اخلالات في بعض أشغال تركيب بعض المحطات، وتم استكمال إجراءات اغلبها، وهي بصدد الاستلام النهائي للأشغال بعد قيام المقاولة بكافة الإجراءات الإدارية المعمول بها.

وأشارت نفس المصالح إلى أنه وقع تجاوز إشكال ديون المؤسسات التربوية المعنية لدى الفرع، وذلك من أجل التسريع في إنجاز المحطات وتركيبها، وضمان استغلالها في أفضل الظروف، وخاصة مع الاستعداد لتنفيذ محطات بالطاقات البديلة (الشمسية) في 7 مبان تربوية جديدة بالجهة.

و تشمل المحطات بناية مقر المندوبية الجهوية للتربية، والفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات، والمعاهد الثانوية أسد ابن الفرات بوادي الليل، ومعهد ابن أبي ضياف بمنوبة، والامتياز بالجديدة، واعدادية المتنبي بمنوبة، وإعدادية شباو بوادي الليل، وذلك بعد إصدار طلب عروض في الغرض خلال الصائفة المنقضية.

بيّن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنّ جملة هذه المحطات بالجهة مبرمجة ضمن مجموعة مشاريع على المستوى الوطني في برنامج الانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية، إذ تم الشروع مؤخرا في تنفيذ عقود تنفيذ 10 ميغاواط، وتركيز محطات شمسية في 123 مؤسسة عمومية، كما ستبرم خلال هذه الفترة عقود مع شركات تركيب لتركيز محطات شمسية في أكثر من 150 مؤسسة عمومية جديدة بقوة 15 ميغاواط، بما سيمكن من بلوغ أكثر من 30 ميغاواط موزعة بين أكثر من 300 مؤسسة عمومية.

وقد اثبتت الدراسات نجاعة طاقية هامة لأنظمة الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمؤسسات العمومية، والتي تمت برمجتها بهدف تشجيع القطاع العام على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية، وتخفيف كلفة الاستهلاك، وتحويل كلفة الكهرباء المبرمجة ضمن ميزانيات المؤسسات التربوية لتدعيم البنية التحتية، وتجنّب تراكم ديون الكهرباء.

يذكر أن برنامج الانتقال الطاقي ينفّذ بدعم مالي وفنّي ألماني، وذلك عبر قرض من البنك الألماني للتنمية في حدود 160 مليون دينار، ومساعدة من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في كل القطاعات، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 35٪ في غضون سنة 2030.