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مركز النهوض بزرع الاعضاء ينظم أنشطة وتظاهرات علمية بمناسة اليوم العالمي للتحسيس بزرع الاعضاء

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 17:46 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للتحسيس بالتبرع بالاعضاء، أنشطة احتفالية وتظاهرات علمية في كليات الطب، حسب ما افاد به (وات) المدير العام للمركز جلال الزيادي.

وبين أن المركز، سينظم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بمدينة صفاقس، تظاهرة الخطوات الخضراء، التي تتضمن عمليات توعوية وتحسيسية حول زرع الاعضاء وكذلك بعض الانشطة الثقافية والفنية، فضلا عن تنظيم قافلة صحية للتقصي حول أمراض الكلى والسكري تضمّ حوالي 30 طبيبا في مختلف الاختصاصات.

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ولفت الزيادي الى أن التظاهرة ستشهد حضور الشرطة الفنية لتغيير صبغة بطاقة التعريف الوطنية واضافة صفة "متبرع" للراغبين في ذلك، الى جانب حضور الوعاظ والائمة للتحسيس بأهمية التبرع بالاعضاء.

كما سيتم يوم الاحد 20 أكتوبر الجاري تنظيم ماراطون الـ1كلم و 5 كلم و 10 كلم سيشارك فيه أشخاص انتفعوا بزرع للاعضاء كما سيستمع الحضور الى شهادات من أناس تلقوا زرع للاعضاء وكللت عملياتهم بالنجاح.


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