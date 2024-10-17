توزر: تكثيف برامج التفقد السياحي وتحسين منظومة التأمين السياحي

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كثفت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر، بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة في المجال السياحي، من مختلف البرامج المتعلقة بجودة خدمات القطاع السياحي والتأمين والاستعداد لعدة تظاهرات سياحية قادمة بعد توصيات المجلس الجهوي للسياحة، وفق المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.

وبين سبيطة في تصريح لصحفية "وات" أن المجلس الجهوي كان فرصة للتداول حول مجموعة من المشاغل والمحاور التي تخص القطاع والتوقف على المؤشرات الإيجابية خلال العام الحالي المرتبطة بتوافد السياح والليالي المقضاة، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى تحقيق زيادة منتظرة مع نهاية العام في عدد السياح والليالي المقضاة بنسبية 15 بالمائة.

ذكر انه يتم إيلاء أهمية بالغة لمنظومة التأمين السياحي للنزل وتأمين الوافدين من السياح، وقد تم للغرض وضع برنامج مشترك يجمع مصالح المندوبية بالجهات الأمنية المتخصصة، يتضمن عمليات تحسيس وتفقد بجميع المؤسسات السياحية.

ولفت إلى أنّ العناية بنظافة المحيط السياحي، تعتبر من أبرز عناصر إنجاح الموسم السياحي، حيث يتم بالتنسيق مع البلديات السياحية، رفع الاخلالات المرتبطة بنظافة المحيط بشكل مستمر، وقد نفذت البلديات في الأشهر الماضية تدخلات لرفع النفايات والقضاء على الكلاب السائبة وغيرها من المظاهر التي تسيء للمحيط السياحي.



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وتتمتع المؤسسات السياحية الصغرى، التي تشتغل في أنشطة سياحية تكميلية، بعناية من الجهات المعنية، من خلال الوقوف على مشاغلها فضلا عن متابعة الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي وخصوصا بالعمل على إدراج مؤسسات سياحية صغرى تعمل في مجال الإيواء البديل (سياحة بديلة) المتمثلة في دور الضيافة والإقامات في النسيج السياحي وخاصة التي تتوفر على الشروط القانونية المطلوبة مع مساعدتها على حل اشكالياتها وإعداد ملفاتها القانونية، وفق ذات المصدر.

وتركز جهود المصالح المعنية في الفترة الحالية على تكثيف البرامج الرقابية بالشراكة مع الحماية المدنية، إلى جانب برامج أخرى مع الإدارة الجهوية للتجارة، للوقوف على توفر المواد الأساسية استعدادا لتدفق السياح في الفترة القادمة والاتفاق على تنفيذ حملة تحسيسية تستهدف العاملين في حراسة المؤسسات السياحية من أجل حثهم على مزيد اليقظة والانتباه لتوفير السلامة لمرتادي الوحدات السياحية.