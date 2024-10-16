وزير الخارجية يؤكد في لقائه بسفير الارجنتين ضرورة الاسراع بتحيين الإطار القانوني المنظم للتعاون بين البلدين

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أبرز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقائه اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، بسفير جمهورية الأرجنتين لدى تونس "خوسي ماريا أربيلا"، ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون التونسي الأرجنتيني، من خلال استئناف نسق اللقاءات وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، والإسراع بتحيين الإطار القانوني المنظم لهذا التعاون.



كما تم خلال اللقاء، استعراض واقع وآفاق العلاقات التونسية الأرجنتينية، والتأكيد على مزيد تعزيرها وتنويعها بما يتماشى ومصلحة البلدين الصديقين، والاتفاق على أهمية استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة بالبلدين في المجالات ذات الأولوية، على غرار التجارة والفلاحة والاستثمار في قطاعات صناعة مكونات السيارات والأدوية والتكنولوجيات الحديثة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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من جهته، أبرز السفير الأرجنتيني، المجهودات التي تقوم بها السفارة من أجل الارتقاء بالعلاقات التاريخية التونسية الأرجنتينية التي تعود إلى سنة 1961 ودفع المبادلات التجارية بين البلدين، معربا في هذا السياق، عن عزمه تنظيم منتدى اقتصادي تونسي أرجنتيني خلال السنة القادمة، بالتعاون مع الجهات التونسية المعنية بالشأن الاقتصادي.



وسلم السفير الارجنتيني، رسالة تهنئة الى وزير الخارجية من نظيرته الارجنتينية "ديانا موندينو"، بمناسبة تعيينه على رأس الوزارة

