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مشروع قانون المالية 2025: تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 19:21 قراءة: 0 د, 51 ث
      
اورد مشروع قانون المالية لسنة 2025 اجراءات لتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذلك في إطار التشجيع على الاقتصاد الاخضر والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2035 والمساهمة في برنامج تطوير النقل الكهربائي في تونس.

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ونص الفصل 53 في هذا السياق على ان تعفى من المعلوم على الاستهالك العربات السيارة المدرجة تحت البند التعريفي م 8703 والعربات متعددة الاغراض المدرجة تحت البند التعريفي م 87.04 المجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
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كما اقر التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة ونسبة الاداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة المطبقة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية والدراجات الكهربائية المو ردة والمدرجة بالعددين 85044055003 و م853710 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027 .




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