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بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة الخامسة

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 17:09 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 19 والاحد 20 اكتوبر الجاري :

السبت 19 اكتوبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 17 و 30 دق
...

النادي الافريقي - النادي الصفاقسي
ملعب زويتن س 15
شبيبة العمران - الاتحاد المنستيري
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 15
النادي البنزرتي - نجم المتلوي

الاحد 20 اكتوبر 2024
الملعب الاولمبي بسوسة س 15
النجم الساحلي - الملعب التونسي
ملعب قابس س 15
مستقبل قابس - مستقبل سليمان
ملعب قفصة س 15
قوافل قفصة - الاولمبي الباجي
المركب الرياضي بجرجيس س 15
الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي
ملعب بن قردان الاصطناعي س 15
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين


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