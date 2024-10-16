بطولة الرابطة 1 : برنامج مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 19 والاحد 20 اكتوبر الجاري :



السبت 19 اكتوبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س 17 و 30 دق



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النادي الافريقي - النادي الصفاقسي

ملعب زويتن س 15

شبيبة العمران - الاتحاد المنستيري

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 15

النادي البنزرتي - نجم المتلوي



الاحد 20 اكتوبر 2024

الملعب الاولمبي بسوسة س 15

النجم الساحلي - الملعب التونسي

ملعب قابس س 15

مستقبل قابس - مستقبل سليمان

ملعب قفصة س 15

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي

المركب الرياضي بجرجيس س 15

الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي

ملعب بن قردان الاصطناعي س 15

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين