وزير الشؤون الخارجية يؤكّد لدى لقائه مدير عام منظمة الألكسو دعم تونس للدور الاستراتيجيّ لهذه المنظمة

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أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، دعم تونس للدور الاستراتيجيّ للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك لدى لقائه اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، محمد ولد أعمر.



وقال النّفطي" إنّ تونس تدعم دور هذه المنظّمة في ظلّ ما يشهده العالم والمنطقة العربية من تحولات وتحديات ماثلة، باعتبارها مؤتمنة على المحافظة على الإرث العربي المشترك وصيانته وتطوير أساليب المعرفة في الوطن العربي" ، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة.





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وشدّد في هذا السّياق، على أهمية العناية التي توليها تونس بمختلف أجهزتها لمتابعة أنشطة المنظمات العربية المختصة التي تتخذ من تونس مقرًّا لها، وتوفير كافة الظروف الملائمة لها من أجل تحقيق أهدافها في مجالات اختصاصها.



من جهته، عبّر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عن شكره لما تحظى به المنظمة من دعم ومساندة من قبل مختلف الأجهزة التونسية المعنية، وقدّم لمحة حول أبرز الأنشطة التي تُؤمّنها المنظمة في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، والاستحقاقات المقبلة لها.





