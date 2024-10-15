الكاتبة التونسية عزة فيلالي تتوج بجائزة "العاج" للأدب الإفريقي

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توّجت الكاتبة التونسية عزة فيلالي بجائزة "العاج" للأدب الإفريقي في نسختها الـ 16 لسنة 2024 عن روايتها "MALENTENDUES" (سوء فهم) الصادرة عن دار "آليزاد" للنشر 2023. وتمّ اختيار رواية عزة فيلالي من ضمن 76 عملا من 16 دولة.



وتبلغ قيمة جائزة "العاج"، نسبة إلى دولة الكوت ديفوار (ساحل العاج) ثلاثة آلاف يورو أي ما يعادل 10 آلاف دينار تونسي. ومن المقرّر أن تتسلّم عزّة فيلالي جائزتها في حفل رسمي تحتضنه العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم 23 نوفمبر المقبل.





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وتتألف رواية "MALENTENDUES" من 344 صفحة وتروي قصة "آمنة امرأة في عقدها الرابع متزوجة وتعمل محامية مُكلفة بمهمة لتقييم درجة المدنية واستقلالية النساء الريفيات في قرية سكانها محافظون بجزيرة جربة".



وتأسست جائزة العاج للأدب الأفريقي الناطق بالفرنسية في 2008 من قبل أكوا با ثقافة، وهي جمعية قانونية إيفوارية، وتُكرم سنويًا كاتبًا أو كاتبة من القارة الأفريقية أو من الشتات الأفريقي الناطق بالفرنسية.



وبهذا التتويج تفوز تونس بالجائزة للمرة الأولى منذ إنشائها سنة 2008. وسبق لرواية "MALENTENDUES" أن فازت بجائزة الكومار الذهبي للرواية باللغة الفرنسية في ماي سنة 2024.



وعزة الفيلالي هي من مواليد 1952 وهي في الأصل طبيبة وأستاذة في طب الأمعاء المعدي، كما انها متحصلة على شهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة باريس. ولم تمنعها ممارسة مهنة الطب وتدريسه من الكتابة، بل على العكس، لقد برهنت عن قدرة كبيرة على التخييل وعلى السرد باسلوب دقيق ومكثف مع ذاكرة خصبة. بدأت الكاتبة النشر في )L'heure du cru 2009 ) 1991 وقد توجت روايتها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للكومار لدورة 2010.