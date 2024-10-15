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وزير الشؤون الاجتماعية يشارك بايطاليا في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع حول "الادماج والاعاقة"

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 06:21 قراءة: 0 د, 45 ث
      
شارك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، يوم الاثنين، في حفل افتتاح اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) حول "الادماج والإعاقة"، الذي ينعقد بمقاطعة أمبريا بإيطاليا من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذه التظاهرة الأولى من نوعها كضيف شرف، وواحدة من بين ثلاثة دول افريقية، إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظّمات الدولية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، للتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، من أجل تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأشاد الوزير، في مداخلته بالمبادرة الإيطالية إدراج موضوع الادماج والاعاقة كأولوية في الاجندة السياسية لمجموعة الدول الصناعية السبع، وهو ما يعكس الحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في العيش الكريم، والالتزام المشترك لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى مختلف المرافق العمومية وادماجهم اقتصاديا واجتماعيا.

وقد حضر حفل الافتتاح سفير تونس بروما ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي.


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