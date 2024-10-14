وزير الخارجية في لقائه مع السفيرة الألمانية الجديدة: تونس دخلت بعد الانتخابات مرحلة جديدة في تعزيز مسارها السياسي والاقتصادي

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أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر الوزارة، مع السفيرة الجديدة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى تونس "إليزابيث فولبرس"، أن تونس دخلت بعد الانتخابات الرئاسية، مرحلة جديدة في بناء وتعزيز مسارها السياسي والاقتصادي، معتمدة في ذلك على مواردها الذاتية وعلى الشراكة مع الدول الصديقة مثل ألمانيا.



كما أبرز الوزير خلال اللقاء، متانة العلاقات التاريخية التونسية الألمانية، وعلى الروابط المتعدّدة الاقتصادية والثقافية والبشرية القائمة بين البلدين، والرغبة في تعميقها في إطار الاحترام المتبادل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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من جهتها، جدّدت السفيرة الألمانية استعداد بلادها لتعزيز الشراكة التونسية الألمانية في قطاعات التعاون التقليدية، وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة واعدة، مؤكدة استعداد ألمانيا لدعم تونس في مسارها الإصلاحي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي بما يساعدها على مواجهة التحديات الراهنة.



وكان اللقاء مناسبة قدّمت خلالها السفيرة الألمانية التهاني لوزير الخارجية بتولّيه منصبه الجديد.



