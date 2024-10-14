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الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بحوالي 1530مليون دينار موفى سبتمبر 2024

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 11:48 قراءة: 0 د, 17 ث
      
سجل الميزان التجاري الغذائي، إلى موفى شهر سبتمبر 2024، فائضا ب 1529،7 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 764،7 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق معطيات صادرة، الاثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 130،4 بالمائة نهاية سبتمبر 2024، مقابل نسبة تغطية في حدود 86،7 بالمائة موفى سبتمبر 2023.


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