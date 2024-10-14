ديوكوفيتش يعتزم مواصلة المنافسة الموسم المقبل وعدم التفكير في الاعتزال

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أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أنه يعتزم "مواصلة المنافسة واللعب الموسم المقبل"، وذلك بعد خسارته نهائي دورة شنغهاي لماسترز ذات الألف نقطة في كرة المضرب أمس الأحد أمام الإيطالي يانيك سينر المنصف أول عالميا.

ورغم فشله في إحراز لقبه المائة والأول للماسترز هذا الموسم وسقوطه للمرة الثالثة في آخر أربع مواجهات مع سينر، قال الصربي البالغ 37 عاما إنه لا يعتزم السير على خطى غريمه الإسباني رافايل نادال الذي أعلن قبل أيام اعتزاله اللعب، مع الإقرار أنه عاش أحد أسوأ المواسم بالنسبة له من حيث النتائج.

وتابع "لا أعرف ما سيحمل معه المستقبل، سأحاول وحسب أن أسير مع التيار لأرى كيف أشعر في لحظة معينة، لكني ما زلت أخطط للتنافس واللعب الموسم المقبل".

وفشل ديوكوفيتش هذا الموسم في إضافة المزيد من الألقاب الكبرى إلى رصيده القياسي (24)، مكتفيا بمشاهدة سينر (أستراليا وفلاشينغ ميدوز) والإسباني كارلوس ألكاراس (رولان غاروس وويمبلدون) يحرزان الألقاب الأربعة.



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لكنه أحرز لقبا غائبا عن خزائنه بعد تتويجه بذهبية فردي الرجال في أولمبياد باريس بفوزه في النهائي على ألكاراس.