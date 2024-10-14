حي الزهور : معركة ليلية واصابة بليغة لشاب

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تمكنت ليلة أمس الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي من السيطرة على معركة ليلية نشبت بحي الزهور بين مجموعة من الشبان استعملوا فيها الرشق بالمواد الصلبة مما تسبب في اصابة شاب اصابة بليغة على مستوى الرأس وقد تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.



هذا وتم فتح بحث في الغرض للقبض على المعتدين ...

