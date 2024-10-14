Babnet

حي الزهور : معركة ليلية واصابة بليغة لشاب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c5024102f4553.86445832_eiofgmkqnjlph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 10:36 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمكنت ليلة أمس الوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي من السيطرة على معركة ليلية نشبت بحي الزهور بين مجموعة من الشبان استعملوا فيها الرشق بالمواد الصلبة مما تسبب في اصابة شاب اصابة بليغة على مستوى الرأس وقد تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وتم فتح بحث في الغرض للقبض على المعتدين ...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295776


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*