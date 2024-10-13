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مدينة الكاف تحتضن الدورة السابعة من مهرجانها للفيلم القصير في دورته السابعة من 15 إلى 19 أكتوبر 2024

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 22:19 قراءة: 1 د, 22 ث
      

سيتم في إطار، الدورة السابعة من مهرجان الفيلم القصير بالكاف، الذّي سينتظم من 15 إلى 19 أكتوبر 2024، نحو 38 فيلما تتنوع بين الروائي والوثائقي. وتهتم هذه الأفلام، بشكل خاص، بقضايا البيئة والمرأة والحريّات.
ويشهد مهرجان الفيلم القصير بالكاف، في دورته السابعة، مشاركة أفلام من 16 بلدا عربيا وإفريقيا، ويتعلّق الأمر إلى جانب تونس بكل من الجزائر وموريتانيا والمغرب ومصر وسوريا ولبنان ومالي والسنغال وغينيا والبينين ورواندا والصومال وغانا والكاميرون وبوركينا فاسو.

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وتتوزّع الأفلام المشاركة إلى 15 فيلما روائيا و9 أفلام وثائقية و8 أفلام ضمن قسم "أفلام المدارس"، بالإضافة إلى 7 أفلام في قسم "رؤى أخرى". وستكون كل العروض مجانا للشباب والكبار في فضاء مسرح الجيب بالكاف.

وبالإضافة إلى العروض السينمائية، أعدّ منظمون التظاهرة مجموعة من الورشات التكوينية المتنوّعة في عدّة مجالات، ستشمل "إنتاج كبسولات توعوية" و"مدخل إلى الإخراج السينمائي" و"الرسم الرقمي". وستقدم، بالمناسبة، ورشات تهم "مشاهدة الأفلام عبر نظارات الواقع الافتراضي" و"تصميم مشروع ثقافي"، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش حول التراث الفلسطيني وعرض فيلم "مشرقون". وسيتمكن عشاق السينما، أيضًا، من حضور حلقات تكوين (ماستر كلاس) ستركز على دور الفيلم القصير في التعبير عن أصوات الناس، وأخرى تتناول "الحدود الجديدة للسينما في ظل الذكاء الاصطناعي".

وتقام بعض عروض الأفلام في المدرسة الإعدادية حي الدير بالكاف يوم 17 أكتوبر وفي "حومة الرابطة" بالكاف يوم 18 أكتوبر 2024، حيث ستكون العروض في الهواء الطلق. كما ستحتضن كنيسة "سان بيار" بالكاف حفلا موسيقيا للفنان التونسي العالمي، وائل جغام، وذلك يوم 19 أكتوبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الفيلم القصير بالكاف تأسس منذ سنة 2016، ويسعى المنظمون من جمعية فنون للسينما والمسرح بالكاف إلى تطوير الثقافة السينمائية في المنطقة وتمكين الطلبة ومحبي الفن السابع من التعرف على أبرز الأفلام القصيرة المنتجة في تونس والعالم العربي وإفريقيا.




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