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الاولمبي الباجي - يامن الزلفاني مدربا جديدا

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 20:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي اليوم الاحد عن تعيين يامن الزلفاني مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم وذلك خلفا لناصيف البياوي.
وكان فريق نادي عاصمة السكر انهى العلاقة التعاقدية مع البياوي بالتراضي امس السبت.
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يذكر ان الاولمبي الباجي يحتل الى جانب النادي الافريقي صدارة الترتيب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 12 نقطة من اربع مقابلات.
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