الملعب التونسي بفوز وديا على سبورتينغ بن عروس 4-2

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فاز الملعب التونسي على سبورتينغ بن عروس 4-2 في اللقاء الودي الذي داربينهما اليوم الاحد بباردو.

وجاءت اهداف ابناء المدرب ماهر الكنزاري بواسطة كل من ناصف العطوي في مناسبتين واماث نداو وزياد بريمة

ويحتل الملعب التونسي المركز السادس في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم رفقة النادي الصفاقسي برصيد سبع نقاط لكل منهما بعد انقضاء اربع جولات.

ويحل فريق باردو ضيفا في الجولة الخامسة على النجم الساحلي.