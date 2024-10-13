الرابطة 2 - مقابلات المجموعة الثانية لم تجر بسبب تواصل اضراب الحكام

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لم تجر مقابلات المجموعة الثانية لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي كانت مقررة اليوم الاحد وذلك بسبب تواصل اضراب الحكام.

وكانت مقابلات يوم السبت لحساب المجموعة الاولى لم تجر ايضا بسبب غياب الحكام الذين اعلنوا الاضراب بسبب مستحقاتهم المالية



وكانت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم دعت مساء السبت الحكام الى فك اضرابهم وإدارة ما تبقى من مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية معبرة عن أسفها في "تنفيذ الحكام اضرابا عن ادارة مباريات الجولة الاولى من الرابطة المحترفة الثانية واقدامهم على هذه الخطوة رغم تعهد الهيئة بالإيفاء بكل تعهداتها المتعلقة بخلاص مستحقات الحكام المتخلدة بالذمة".



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يذكر ان هيئة التسوية قررت الخميس الماضي تعيين مراد الدعمي رئيسا جديدا للادارة الوطنية للتحكيم خلفا لناجي الجويني الذي قدم استقالته وباقي اعضاء الادارة الوطنية للتحكيم بسبب تفاقم الصعوبات وغياب كل افق لتسوية وضعيتها والوضعية المالية للحكام..

