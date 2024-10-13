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تونس: الطلب على المواد البترولية سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مع موفي أوت 2024

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 11:15 قراءة: 0 د, 46 ث
      
سجل الطلب على المواد البترولية ، في تونس، ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مع موفى شهر اوت 2024 علما ان مادة الغازوال تمثل 44 بالمائة من تركيبة إستهلاك المواد البترولية .

وأوضح المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضعية الطاقية الى موفي أوت 2024، ان الطلب على الغازوال ارتفع بنسبة 4 بالمائة في حين زاد الطلب على البنزين بنسبة 11 بالمائة.

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وشكل البنزين قرابة 20 بالمائة من تركيبة استهلاك المواد البترولية في تونس الى موفي اوت 2024، في حين بلغت حصة غاز البترول المسيل 16 بالمائة وفحم البترول 10 بالمائة وكيروزان الطيران 6 بالمائة والفيول 4 بالمائة وبترول الإنارة 1 بالمائة.

واشار المرصد، في سياق متصل، الى ارتفاع استهلاك كيروزان الطيران بنسبة 4 بالمائة مع موفي اوت 2024 وعلى اساس سنوي علما وان حصة الكيروزان ضمن تركيبة المواد البترولية المستهلكة لم تتغير.

وتراجع، في المقابل، الطلب على استهلاك فحم البترول، في تونس مع موفي شهر اوت 2024، وعلى اساس سنوي بنسبة 15 بالمائة وفق بيانات المرصد.


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