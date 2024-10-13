توزر: لقاء فكري نظمته لجنة إسناد جائزة أبو القاسم الشابي للشعر إحياء للذكرى تسعين لوفاته

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احتضنت روضة أبي القاسم الشابي بمدينة توزر،أمس السبت ، لقاء تحضيريا أشرفت على تنظيمه لجنة إسناد جائزة أبي القاسم الشابي للشعر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وذلك على هامش إحياء الذكرى التسعين لوفاة هذا الشاعر تخللته ندوة فكرية حول المشروع الحداثي في شعر الشابي .



وقدم خلال هذه الندوة الدكتور ورئيس لجنة الجائزة المنصف الوهايبي مداخلة بعنوان "أبو القاسم الشابي شاعرنا الحداثي" تم خلالها التعريف بالمشروع الحداثي لهذا الشعر، والتنويه بأن التوجه الحداثي كان يحدو عديد الشعراء في المنطقة المغاربية بما يتضمنه من بعد تقدمي على مستوى اللغة والأغراض وأفكار تدعو إلى التحرر بالاعتماد على خيال ولغة شعرية مستحدثان مستدلا بشعراء من الجزائر بشكل خاص .





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وإثر المداخلة أثار الحاضرون من شعراء ومثقفين نقاشا اهتم بمختلف جوانب التجربة الشعرية لدى أبي القاسم الشابي والمشروع الحداثي الذي ما يزال يحتا ج إلى التعمق وفق رأي العديد منهم وكذلك الدراسة والمعرفة، مقترحين أن يواصل ممول جائزة أبو القاسم الشابي للشعر مساهمته في نشر الأعمال المختلفة التى تتحدث عن هذه الجوانب من شعر الشابي .



واجتمعت إثر الندوة الفكرية، لجنة إسناد جائزة أبو القاسم الشابي لتحديد القائمة المصغرة للمرشحين لنيل الجائزة (ثلاثة مرشحين) ليتم يوم 23 نوفمبر المقبل الاعلان عن الفائز بجائزة الإبداع لسنة 2024 إلى جانب جائزة تقديرية في مجال الفكر والأدب تسند لأول بهذه المناسبة .



وأفاد منسق اللجنة عبد الجليل المسعودي ل(وات ) بأن المسابقة موجهة للشعراء والأدباء والمفكرين العرب بعد أن بلغ عدد المشاركين 45 من تونس ومن عدة بلدان عربية وقع حصرها في 17 مشاركا في مرحلة أولى ، وتم السبت تحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على أن يقع الإعلان عن فائز واحد وهي جائزة افكر وجائزة تقديرية وذلك خلال احتفالية تقام بروضة الشابي يوم 23 نوفمبر تتضمن فقرات متنوعة منها قراءات شعرية وتوزيع الجوائز والتعريف بالمترشحين وحفل موسيقي تختتم الاحتفالية .



